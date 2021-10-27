Sana Söz dizisi oyuncusu Serkan Altunorak, koronavirüse yakalandı

Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sana Söz'ün setinde koronavirüs vakası yaşandı. Dizide Elif’in (Nehir Erdoğan) eşi avukat Erdem rolüne hayat veren Serkan Altunorak, koronavirüse yakalandı.

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLADI

Oyuncuyla ilgili bilgiyi yapım şirketi “Sevgili oyuncumuz Serkan Altunorak’ın COVID olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasıyla duyurdu.

Başrollerini Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Sana Söz dizisinin ilk bölümü 29 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak.

