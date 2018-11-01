BETÜL YÜRÜK - Sanatçı Metin Şentürk, şehirlerin engelliler için erişilebilir olması gerektiğini belirterek, "İstiyoruz ki göreniyle görmeyeniyle, duyanıyla duymayanıyla, yürüyeniyle yürümeyeniyle bir arada yaşayacak şehirler inşa edelim. İstiyoruz ki, herkes dünyanın tek tip insana göre değil, her tip insana göre olduğunu anlamalı ve ona göre yaşamalı." dedi.

Dünya Engelliler Biriliği Başkanı olan görme engelli sanatçı Şentürk, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" etkinliğine katılmak için bulunduğu New York'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Farkındalık yaratabilmek için uzun yıllar, sanatçı kimliğinin dışında Dünya Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı başkanı olarak faaliyetler sürdürdüğünü anlatan ve engellilerin hakları ve ihtiyaçları için sürdürülebilir erişilebilirliğin önemine dikkati çeken Şentürk, şunları söyledi:

"Bir insan eğer şehrinde her yere dokunamıyorsa, sinemasına, alışveriş merkezine, tiyatrosuna, müzikaline gidemiyorsa o insanın o şehirde yaşaması çok da fazla bir şey ifade etmez. Gönül ister ki herkes, görmese de duymasa da veya dezavantajlarıyla şehrinde evi gibi yaşasın, şehrine evi gibi hitap etsin ya da şehir ona evi gibi hitap etsin.''