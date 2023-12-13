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SANDIK KOKUSU 2. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Sandık Kokusu dizisi ilk bölümde neler oldu? İşte yeni bölüm konusu

13.12.2023 18:47 | Son Güncelleme:
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Sandık Kokusu 2. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayın hayatına merhaba diyen Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler 2. bölüm izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Sandık Kokusu ilk bölümde neler oldu? Sandık Kokusu konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Sandık Kokusu yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sandık Kokusu dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor.

sandık kokusu 1. bölüm

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

sandık kokusu ilk bölüm

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

SANDIK KOKUSUU

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Sandık Kokusu dizisinin 1. Bölümünde;

Üçüncü çocuğunu yeni kucağına alan Karsu, evdeki ortamdan uzaklaşması için küçük oğlu Kuzey’i bir haftalığına annesi Filiz’in yanına göndermeye karar verdi. Filiz, Kuzey’i İstanbul’a götürürken otogarda küçük çocuğu kaybedince, başta Karsu olmak üzere herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişti. Otogarda kaybolan küçük Kuzey tüm çabalara rağmen bulunamadı. Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrıldı. Karsu 3 yıl boyunca oğlunu aramaktan asla vazgeçmezken, herkesin umudu bu süreçte tükenmişti. Bir gün Karsu, büyük kızı Tılsım’ı mutlu etmek için onu Mersin’de bir tekne gezisine götürdü. Bu gezide Karsu hayatının en büyük şokunu yaşadı çünkü tesadüf eseri oğlu Kuzey’e rastladı. Tam 3 yıl sonra oğlu Kuzey’i bulan Karsu şimdi ne yapacaktı?

sandık kokusu kapak

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM KONUSU

Sandık Kokusu dizisinin 2. Bölümünde;

3 yıl sonra Kuzey’in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha’nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu’nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul’a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger’in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor.

sandık kokusu 2. bölüm

İkinci bölüme olan merakı daha da artıran tanıtımda Reha’nın kendisini aldattığını öğrenen Karsu, evi terk edip çocuklarıyla beraber İstanbul’a doğru yola çıkıyor ve teyzesinin evine gidiyor. Filiz’in tesadüfen Kuzey’i görmesi dikkat çekiyor.

sandık kokusu iki

SANDIK KOKUSU 2. BÖLÜM İZLE!

Sandık Kokusu dizisi Show Tv ekranlarının yanı sıra Show Tv'nin resmi internet veya YouTube sayfası üzerinden izlenebilmektedir.

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