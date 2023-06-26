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  4. Suriyeli kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle taciz iddiası! 'Art niyetli değildim' dedi, tutuklandı... O anlar kameraya yansıdı

Suriyeli kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle taciz iddiası! 'Art niyetli değildim' dedi, tutuklandı... O anlar kameraya yansıdı

26.06.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da H. Ç. adlı 60 yaşındaki kahve işletmecisi, iddiaya göre Suriye uyruklu 3 yaşındaki kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle cinsel istismarda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası gözaltına H. Ç. cinsel istismar suçlamasını reddetti. Siverek Kaymakamlığı, adamın tutuklandığını açıkladı.

Suriyeli kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle taciz iddiası! 'Art niyetli değildim' dedi, tutuklandı... O anlar kameraya yansıdı

Kahvehane önünde meydana gelen taciz iddiasının ardından polis ekipleri harekete geçip H. Ç.'yi gözaltına aldı. H. Ç. emniyetteki ifadesinde art niyetli olmadığını savundu.

ŞEKER ALMA BAHANESİYLE...

Olay, Camikebir Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Kahve işleten H.Ç., mahallede oturan Suriyeli ailenin 3 yaşındaki kız çocuğuna şeker alma bahanesiyle iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

İDDİADAKİ ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Yaşananlar bu sırada çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilere yol açmasının ardından harekete geçen polis ekipleri H.Ç.'yi tespit edip gözaltına aldı. Emniyette art niyetli olmadığını ve cinsel istismarda bulunmadığını iddia eden H.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siverek Kaymakamlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir" bilgisini paylaştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Şanlıurfa

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