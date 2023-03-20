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  4. Şanlıurfa'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Jandarma inceleme yaptı

Şanlıurfa'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Jandarma inceleme yaptı

20.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin vurduğu Şanlıurfa'da çekilen görüntü tedirginliğe neden oldu. İddiaya göre, ilçeye 18 kilometre mesafede bulunan bir mahalledeki evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. Yerin altından çıkan sıcak su vatandaşı tedirgin etti. Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini dile getirerek, Viranşehir'den jandarma geldiğini ve kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Jandarma inceleme yaptı

Selin etkili olduğu Şanlıurfa yaralarını sarmaya çalışırken Viranşehir ilçesinde çekilen görüntü korkuya neden oldu. İddiaya göre, ilçeye 18 kilometre mesafede bulunan Ayaklı kırsal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yeraltından kaynar su çıktı. İki farklı noktada kaynayan su bir süre sonra kayboldu.

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JANDARMA İNCELEME YAPTI

Kürek yardımıyla kaynayan sıcak suyun çıktığı yeri kazan Ahmet Kiraz, olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi. Kaynayan suyun dün geceden beri kaybolduğunu söyleyen Ahmet Kiraz, “Bu fokurdayan yer selden sonra oldu. Kaynar su benzeri bir şeyler. Viranşehir'den jandarma geldi. Zaten dün geceden beri kesildi“ dedi.

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(İHA)

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sel Şanlıurfa

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