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Şanlıurfa'da sel sularında yaşanan can pazarının korkunç görüntüsü... Kızını kurtardı, ağaca sarılıp yardım bekledi!

17.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye uyruklu Mustafa Casım, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesi'nde deprem nedeniyle çadırda kalıyordu. Casım, çarşamba günü eşi Döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ın akıntıya kapıldığını gördü. Eşi ve kızı akıntıya kapılınca peşlerinde koşan Casım suya atladı. Casım'ın eşi komşuları tarafından kurtarıldı, kendisi de çocuğunu kurtarıp bir süre suda sürüklendikten sonra bir ağaca sarılarak yardım bekledi. Mustafa Casım o anları anlattı.

Şanlıurfa'da sel sularında yaşanan can pazarının korkunç görüntüsü... Kızını kurtardı, ağaca sarılıp yardım bekledi!

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'nın Süleymaniye Mahallesinde deprem nedeniyle çadırda kalan Suriye uyruklu Mustafa Casım, çarşamba günü eşi Döne ve 12 yaşındaki kızı Bahar'ın akıntıya kapıldığını görünce suya atladı.

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Casım'ın eşi komşuları tarafından kurtarıldı, kendisi de çocuğunu kurtarıp bir süre suda sürüklendikten sonra bir ağaca sarılarak yardım bekledi.

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"BİR AĞACA SARILARAK KURTARILMAYI BEKLEDİM"

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Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra iş makinesi ile kurtarılan Casım, o anları şöyle anlattı:

"Eşim ve kızım akıntıya kapılınca peşlerinden koştum. Komşularım eşimi ben de kızımı kurtardım ama sürüklendim. Bir ağaca sarılarak kurtarılmayı bekledim.

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Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam... Selde sürüklenirken elini uzattığı anlar gündem oldu! Yaşlı adam...

İş makinesi gelip bize ip attı. Halat ile çekildiğimiz sırada kızım elimden kaydı.

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O sırada ben dengemi kaybedip bayılmıştım. Gözümü açtığımda kendimi hastanede buldum.

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Çok şükür olsun hepimiz son anda kurtulduk"

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Bir komşularının evine sığındıklarını anlatan Casım, sel felaketinde çadırlarının da akıntıya kapıldığını ve mağdur olduklarını söyledi.

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(DHA)


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