Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Kasım Şans Topu sonuçları sorgulama...

22 Kasım Şans Topu çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Şans Topu sonuçları açıklandı mı ve bugün Şans Topu saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Şans Topu çekilişi saat kaçta konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Şans Topu kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 2 günü gerçekleşen çekilişler çarşamba ve pazar günleri saat 20.00’de yapılıyor.

Şans Topu 22 Kasım 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.