Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sapık komşu güvenlik kamerasına takıldı! Kapının önündeki terlikleri önce koklayıp yaladı... Sonra çalarak hızla uzaklaştı

    Sapık komşu güvenlik kamerasına takıldı! Kapının önündeki terlikleri önce koklayıp yaladı... Sonra çalarak hızla uzaklaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 15:05 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bangkok yakınlarındaki Nonthaburi eyaletindeki bir apartman dairesinde güvenlik kamerasına yansıyan iğrenç görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. 76 yaşındaki kadının polise yaptığı ihbar üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde ismi açıklanmayan komşunun kapının önünde duran terlikleri koklayıp yaladığı ardından ise cinsel organına dokunarak mastürbasyon yaptığı görüldü.

    MYNET-DIŞ HABERLER Nonthaburi eyaletinin Bang Bua Thong ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan 76 yaşındaki Taylandlı kadın komşusunun kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. Şikayetin üzerine polis apartmanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve 30-35 yaşlarındaki komşunun yerde duran parmak arası terlikleri koklayıp yaladığı ardından ise mastürbasyon yaptığını tespit etti. Sapık komşunun terlikleri gömleğinin içinde saklayarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

    YAKALANMASINI İSTEDİ

    Yaşlı kadın, engelli olduğunu ve 13 yaşındaki torunuyla birlikte yaşadığını, çalınan terliklerin kendisine ait olduğunu doğruladı. Kadın, adamın geri dönüp başka bir suç işlemesinden veya kendisine zarar vermesinden korktuğunu söyledi. Engelli olması nedeniyle kaçamayacağını söyleyerek polisten adamın bir an önce tutuklanmasını istedi.

    İlginizi Çekebilir

    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadı

    Hapishanede yasak aşk skandalı! Gardiyan üç farklı mahkumla ilişki yaşadı

     4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

     Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

    Tecavüzcünün cinsel organını pitbullun yemesini sağladılar

     Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

    Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldiMüstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi
    Sevgilisi "çok kötü" dedi! Tasarım vajina ameliyatı kabusuSevgilisi "çok kötü" dedi! Tasarım vajina ameliyatı kabusu
    Buzdolabında kesik bir baş ve cansız beden parçaları çıktıBuzdolabında kesik bir baş ve cansız beden parçaları çıktı
    Anahtar Kelimeler:
    Tayland taciz terlik
    En Çok Okunan Trend Haberler
    MHP'li belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu!

    MHP'li belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu!

    İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

    İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi

    Müstehcen görüntüleri yayıldı! Beyaz Saray'dan hamle geldi

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Tecavüzcü hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kaçtı

    Hastanede dans etti! Doktor böyle yakaladı

    Hastanede dans etti! Doktor böyle yakaladı

    Olay itiraf! "Yanlışlıkla kocasıyla ilişki yaşadım"

    Olay itiraf! "Yanlışlıkla kocasıyla ilişki yaşadım"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.