Sapık komşu güvenlik kamerasına takıldı! Kapının önündeki terlikleri önce koklayıp yaladı... Sonra çalarak hızla uzaklaştı

MYNET-DIŞ HABERLER Nonthaburi eyaletinin Bang Bua Thong ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan 76 yaşındaki Taylandlı kadın komşusunun kendisini rahatsız ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. Şikayetin üzerine polis apartmanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve 30-35 yaşlarındaki komşunun yerde duran parmak arası terlikleri koklayıp yaladığı ardından ise mastürbasyon yaptığını tespit etti. Sapık komşunun terlikleri gömleğinin içinde saklayarak olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

YAKALANMASINI İSTEDİ

Yaşlı kadın, engelli olduğunu ve 13 yaşındaki torunuyla birlikte yaşadığını, çalınan terliklerin kendisine ait olduğunu doğruladı. Kadın, adamın geri dönüp başka bir suç işlemesinden veya kendisine zarar vermesinden korktuğunu söyledi. Engelli olması nedeniyle kaçamayacağını söyleyerek polisten adamın bir an önce tutuklanmasını istedi.







