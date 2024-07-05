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    4. Sarhoş sürücü dehşet saçtı! Yolda yürüyen 9 kişiyi ezdi: En az 3 kişi öldü... "Çığlıkları kafamdan çıkartamıyorum"

    Sarhoş sürücü dehşet saçtı! Yolda yürüyen 9 kişiyi ezdi: En az 3 kişi öldü... "Çığlıkları kafamdan çıkartamıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 15:00
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde sarhoş olduğu iddia edilen bir sürücü trafiği birbirinde katarak yolda yürüyen 9 kişiyi ezdi. Yayaların karıştığı kazada en az 3 kişinin hayatını kaybetti ve 6 kişinin de en yakındaki hastanede tedavi altına alındığı söylendi.

    Sarhoş sürücü dehşet saçtı! Yolda yürüyen 9 kişiyi ezdi: En az 3 kişi öldü... "Çığlıkları kafamdan çıkartamıyorum"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde çok sayıda ailenin bulunduğunu Corlears Hook Park yakınlarında sarhoş bir sürücü katliam gibi bir kazaya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Günü olan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarından dönen 9 kişiyi aracıyla ezen sarhoş sürücünün olay yerinden kaçmasını engellemek için çevredekiler adeta seferber oldu.

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    Polisler olay yerine geldiklerinde ortalama 2 bin 200 kilogram ağırlığındaki kamyonetin dört yaralının üzerinde durduğu ifade edildi. Ekipler, hava yastıkları, kriko ve destek kullanarak yaralıları kurtardı.Kaynaklar, kurbanlar arasında bir anne ve iki küçük çocuğunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığını söyledi. Olay yerinde 41 yaşındaki bir kadın da dahil olmak üzere iki kişi öldü. Üçüncü kurban hastanede yaralarına yenik düştü.

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    The Post'a konuşan sarsılmış bir görgü tanığı, "Çığlıkları kafamdan atamıyorum. Gerçekten korkunç bir andı" dedi.

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