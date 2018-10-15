Şarkıcı Bahadır Tatlıöz evlendi

Hayatını Yasemin Tatlıöz ile birleştiren şarkıcı, “Ömrüm artık ona emanet. Çok mutluyum. Hislerimi anlatmam imkansız” dedi.

BAHADIR TATLIÖZ KİMDİR?

Besteci, piyanist ve müzisyen olan Bahadır Tatlıöz 27 Temmuz 1976 İstanbul doğumludur. Müzik anlamındaki kariyerini daha 6 yaşındayken girdiği belediye konservatuarı ile hazırlamıştır.

11 yaşında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına girerek eğitimine devam etmiştir. İlerleyen zamanlarda kendini iyi bir müzisyen olarak yetiştirmeye devam eden sanatçı birçok ünlü sanatçıya piyanistlik yapmış, yurt dışındaki konserlerde piyanist olarak sahne almıştır.

2005 yılında Bahadır Tatlıöz Buzuki Orhan Osman işbirliğinde 'Buzuki Piyano' adlı turneler yurt dışında büyük ilgi görmüş sanatçının iyi bir müzisyen olarak tanınmasını sağlamıştır.

Aynı yıl 'Çalıjazz' adlı albümü çıkaran Bahadır Tatlıöz bu albümde türkülerimizi caz tarzında seslendirerek yurt dışında tanıtmayı amaçlamıştır.

Sanatçıya yardım eden müzisyenler Erkan Oğur ve Buzuki Orhan Osman’dır. Bunların dışında sosyal sorumluluk projelerine de katılmayı ihmal etmeyen müzisyen 'Sağduyu' adlı projede bestelediği 'Savaş Ve Hüzün' adlı şarkı Almanya’da çok beğenilmiş çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

2012 yılında 'Yıllar' isimli albümü çok beğenilmiş ve aynı yıl Gökhan Türkmen ile 'Bedende Ruh Yokken' adlı şarkıyla yaptıkları düet müzikseverlerin takdirini toplamıştır.

2014 yılında 'Bana Dair' adlı albümü ile öne çıkan sanatçı bu albümdeki 'Beni Yak' adlı şarkı ile başarılı bir işe imza atmıştır.

