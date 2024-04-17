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Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozuyla dikkat çekti! "Yaşlı görünüyor yakışmıyor..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.04.2024 08:43
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"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozuyla dikkat çekti. İhanet iddialarıyla gündeme gelen çift adeta düşman çatlattı.

Şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozuyla dikkat çekti! "Yaşlı görünüyor yakışmıyor..."

2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaları yalanlayan çift düşman çatlatıyor.

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş'un karısı aşk pozlarını paylaştı.

Bir süre önce eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndüğü iddia edilen ve boşanma haberleriyle gündeme gelen Doğuş ve eşi resmen aşk tazeledi.

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"DELİCESİNE SEVDİĞİM..."

Hoşkedem Hidayetkızı aşk pozuna "Hayat, u dönüşü olmayan bir yol gibidir, sadece ileriye gidebilirsin ama asla geri dönemezsin. Bu yüzden hayatının her anından zevk çıkar, çünkü bir daha asla geri dönmeyeceksin. Yani anı yaşayın, gerisi palavra. Delicesine sevdiğim" notunu düştü.

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Hoşkedem Hidayetkızı ve Doğuş'un pozlarına "Ne güzelsiniz", "Doğuş karın olay git tadını çıkar", "Doğuş'tan yaşlı görünüyor yakışmıyor" yorumları geldi.

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Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı ise son yoruma sessiz kalmadı ve "yalansa dedemin hastalığı canına dökülsün" dedi.

Vitrin


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