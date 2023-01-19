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Şarkıcı Elif Karlı'dan 30 yıllık eşi Cengiz Karlı'ya veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

19.01.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın, Tokat Cezaevi'nde bulunan eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 57 yaşında hayata veda eden Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine sanat dünyasından birçok kişi katılrıken, Elif Karlı ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Şarkıcı Elif Karlı'dan 30 yıllık eşi Cengiz Karlı'ya veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

6 aydır Tokat cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Cengiz Karlı(57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Elif Karlı 30 yıllık eşini gözyaşlarıyla uğurladı. Karlı ve iki çocuğu tabutun başında gözyaşı döktü.

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Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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"ÇOK SEVDİĞİM BİR AĞABEYİMDİ"

Cenaye katılanlardan Şarkıcı Alişan, "Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi" dedi. Şarkıcı Yeliz ise, "Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı" diye konuştu.
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Cengiz Kurtoğlu da , "Ailece çok yakındık. Geride kalanlara sabır diliyorum, başımız sağ olsun" dedi. (DHA)

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