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Şarkıcı Gülden Mutlu, ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülden Mutlu, son paylaştığı fotoğrafa "Tahrik edici bakıyorsunuz" diyen bir sosyal medya kullanıcısını ifşa ederek ateş püskürdü.

Şarkıcı Gülden Mutlu, ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa etti

Ünlü şarkıcı Gülden Mutlu, bir fotoğrafının altına ahlaksız yorum yapan takipçisini ifşa ederek "Yaşından başından utanmıyorsun" dedi. Şarkıcının paylaşımını gören Celil Nalçakan ise ahlaksız yorum yapan kişiye küfür ederek tepkisini gösterdi.

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"SİNİRLERİNİZİ YATIŞTIRACAK GÜÇLÜ BİR ERKEK GEREKİYOR"

Bir sosyal medya kullanıcı Gülden Mutlu'nun fotoğrafına "Çok seksi bakıyorsunuz tahrik oluyor insan. Dedim ya bir zamanlar çok hırslı ve sinirlisiniz. Sinirlerinizi yatıştıracak güçlü bir erkek gerekiyor. Bu bakışlardan anlaşılan durum bu" yorumunu yaptı.

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"İFŞA EDİLE EDİLE ÖĞRENECEKSİNİZ"

Gelen yorum karşısında çılgına dönen Gülden Mutlu, yorum atan kişiyi ifşa ederek şu sözlerle ateş püskürdü: "Yaşından başından utanmıyor musun demeyeceğim, zira senin gibilerin sorunu yaşında değil, aklı da başında değil. Nasıl böyle sayısızca türediniz, benzerlerinizle mi sevişip çoğalıyorsunuz böyle ben anlamadım. Ama böyle ifşa edile edile öğreneceksiniz bir kadına nasıl davranmamanız gerektiğini. Bir kadınla konuşurken ağzınızın ayarını tutturmayı, tutturamıyorsanız da o iğrenç cümlelerinizle rezilce aşağılanmayı böyle yaşayacak ve yaptığınız şeyin bedeli nasıl ödenir böyle böyle öğreneceksiniz."

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SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Gülden Mutlu'ya atılan yoruma sinirlenen oyuncu Celil Nalçakan ise "Pislik g.. herif!" yorumunu yaptı.


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