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Şarkıcı Güllü kimdir, nereli kaç yaşında? Güllü'nün asıl ismi nedir?

19.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarının popüler müzik eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında fantezi müziğin sevilen ismi Güllü yer alıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında boy gösteren Güllü seyirci tarafından merak konusu oldu. Peki Güllü kimdir, nereli kaç yaşında? Güllü'nün asıl ismi nedir? Detaylar haberimizde...

Şarkıcı Güllü kimdir, nereli kaç yaşında? Güllü'nün asıl ismi nedir?

Fantezi müziğinin sevilen isimlerinden Güllü bu hafta İbo Showun konukları arasında yer alıyor. 'Ödüm Kopuyor', 'Sabah Olmadan' gibi dillere pelesenk olan şarkılar ile dönemine damgasını vuran Güllü, uzun bir aradan sonra ekranlarda yer almasıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Peki Güllü kimdir, asıl adı nedir? İşte ayrıntılar...

ŞARKICI GÜLLÜ KİMDİR?

Müzik piyasasında Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcının asıl ismi Gül Tut'dur. Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde Kasımpaşa'da dünyaya gelen Çingene asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısıdır.

Zorlu bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine adım atan şarkıcı, henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi nedeniyle, okuluna dönmek zorunda kaldı. Fakat ailesinin maddi durumundan ötürü bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

Güllü kimdir, nereli kaç yaşında? Güllü'nün asıl ismi nedir?

'Kasımpaşalı Güllü' lakabını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmiştir. Gürol Gülter 1996 yılında hayatını birleştiren şarkıcı, 2000'li yıllara kadar senesine kadar sahnelere ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.
Güllü kimdir, nereli kaç yaşında? Güllü'nün asıl ismi nedir?

ÇOK BİLİNEN ŞARKILARI

Kasımpaşalıyım,
Gülüm Var,
Oyuncak gibi,
Değmezmiş Sana,
Balıkesir Bandırma,
Benim Vicdanım Rahat

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Anahtar Kelimeler:
İbo Show
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