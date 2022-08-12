Şarkıcı Gülşen'in derin dekolteli sahne kıyafetine Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı! "Bu ne?"

Başarılı şarkıcı Gülşen sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık cesur seçimleriyle gündeme gelen güzel şarkıcı, son olarak derin dekolteli elbisesiyle Alaçatı'yı adeta salladı. Gülşen'in derin dekolteli kıyafetine ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı. Saraçoğlu yorumuyla dikkat çekti.
46 yaşındaki güzel şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.
Sık sık cesur seçimleriyle adından söz ettiren güzel şarkıcı, bu kez derin dekolteli elbisesiyle Alaçatı'yı salladı.
Gülşen muhteşem fiziğiyle hayranlarını mest etti.
Gülşen'in derin vücut dekolteli elbisesiyle yaptığı Instagram paylaşımları sonrasında birçok beğeni ve yorum geldi.
Yorum atanlardan birisi de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu, Gülşen'in paylaşımlarının altına, "Bu ne" diyerek dikkat çekti.
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