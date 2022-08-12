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Şarkıcı Gülşen'in derin dekolteli sahne kıyafetine Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı! "Bu ne?"

12.08.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaz konserlerine son sürat devam eden Gülşen, sahne kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Alaçatı'da konser veren güzel şarkıcı, derin dekolteli elbisesiyle adeta mest etti. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bile Gülşen'in kıyafetine inanamadı.

Şarkıcı Gülşen'in derin dekolteli sahne kıyafetine Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı! "Bu ne?"

Başarılı şarkıcı Gülşen sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık cesur seçimleriyle gündeme gelen güzel şarkıcı, son olarak derin dekolteli elbisesiyle Alaçatı'yı adeta salladı. Gülşen'in derin dekolteli kıyafetine ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı. Saraçoğlu yorumuyla dikkat çekti.

DERİN DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ

46 yaşındaki güzel şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.

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Sık sık cesur seçimleriyle adından söz ettiren güzel şarkıcı, bu kez derin dekolteli elbisesiyle Alaçatı'yı salladı.

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Gülşen muhteşem fiziğiyle hayranlarını mest etti.

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ÜNLÜ MODACI BİLE İNANAMADI

Gülşen'in derin vücut dekolteli elbisesiyle yaptığı Instagram paylaşımları sonrasında birçok beğeni ve yorum geldi.

Yeni Proje (11)

Yorum atanlardan birisi de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu, Gülşen'in paylaşımlarının altına, "Bu ne" diyerek dikkat çekti.

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Gülşah Saraçoğlu Instagram Gülşen dekolte
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