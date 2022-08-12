Şarkıcı Gülşen'in derin dekolteli sahne kıyafetine Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı! "Bu ne?"

Başarılı şarkıcı Gülşen sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık cesur seçimleriyle gündeme gelen güzel şarkıcı, son olarak derin dekolteli elbisesiyle Alaçatı'yı adeta salladı. Gülşen'in derin dekolteli kıyafetine ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu bile inanamadı. Saraçoğlu yorumuyla dikkat çekti.

DERİN DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ

46 yaşındaki güzel şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleriyle gündeme gelen ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sık sık cesur seçimleriyle adından söz ettiren güzel şarkıcı, bu kez derin dekolteli elbisesiyle Alaçatı'yı salladı.

Gülşen muhteşem fiziğiyle hayranlarını mest etti.

ÜNLÜ MODACI BİLE İNANAMADI

Gülşen'in derin vücut dekolteli elbisesiyle yaptığı Instagram paylaşımları sonrasında birçok beğeni ve yorum geldi.

Yorum atanlardan birisi de ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu, Gülşen'in paylaşımlarının altına, "Bu ne" diyerek dikkat çekti.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (12.08.2022)

Ayakkabı ve çantalarda yaz fırsatı

Kozmetikte fırsat ürünleri

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Küçük ev aletleri ve aksesuarlar

Nike ürünlerinde %10 indirim

Mangallar, barbeküler ve aksesuarları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

