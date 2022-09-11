Şarkıcı Lerzan Mutlu göğüs dekolteli poz verdi! Güzelliğiyle büyüledi

Lerzan Mutlu fit görünümü ve güzelliğiyle genç kızları kıskandırdı. Yılların sanatçısı Mutlu, kariyerinin yanı sıra bu defa iddialı pozuyla gündeme geldi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Lerzan Mutlu göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Mutlu'nun o pozuna, "Kalpten götüreceksin beni", "Bu kadar güzel olma" gibi yorumlar geldi.

1977 doğumlu Lerzan Mutlu 45 yaşındadır.

Kibrit, Bir Alo De, Beni Benden Alırsan gibi hit parçaları seslendirdi.

Birden fazla albüm çalışmasına imza attı.

Yaklaşık 21 yıldır müzik piyasasında yer alıyor.

Zaman zaman katıldığı televizyon programlarıyla da adından söz ettiriyor.





