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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürdüğünü itiraf etmişti! İfadesinde dikkat çeken 'külotlu çorap' detayı

20.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, İstanbul Sancaktepe'de cesedi bulunan eski sevgilisi Semih Sevim'i evinde öldürüp, cesedini babasıyla birlikte battaniyeye sararak ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Eski sevgilisinin kendisini sık sık rahatsız ettiğini öne süren Çiftçi'nin "Önce kafasına vurdum ardından da boğazını sıktım" dediği iddia edildi. Çiftçi'nin ifadesindeki külotlu çorap detayı ise dikkat çekti. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürdüğünü itiraf etmişti! İfadesinde dikkat çeken 'külotlu çorap' detayı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

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ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Semih Sevgi'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri, Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı. Seçil Çiftçi'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MAHKEMELİK OLMUŞLAR

Sabah'ın haberine göre Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum." dedi.

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'KÜLOTLU ÇORABI BOĞAZINA SARDIM'

Çiftçi'nin iddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi. 28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı. Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.

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BATTANİYEYE SARIP ORMANA GÖTÜRMÜŞLER

Öldükten sonra onun cep telefonunu ve kimlik kartını parçaladığını aktaran Çiftçi'nin, "Babamı çağırdım cesedi battaniyeye sarıp onun aracıyla ormanlık alana götürdük. Sonra da Tekirdağ'a gittim pişmanım" dediği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Çiftçi'nin babası C.Ç.'de verdiği ifadesinde, kızının bir yıl önce Beylikdüzü'nde oturduğunu kızının Şişli'deki evine gittiğinde cesedin salonda olduğunu belirterek "Salonda cesedi görünce kızım ne yaptın kim bu ne oldu diye sordum. Olanları anlattı. Bende babalık duygularıyla hareket ettim. Cesedi battaniyeye sarıp, götürüp ormanlık alana attık. Sonrada o eve gitmedik. Tekirdağ'a gittik. Battaniyeyi de Tekirdağ'da bir yere attık. İzi bulunmasın diye" dedi.

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TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada Çiftçi'nin eski sevgilisi için yazdığı tehdit mesajlarına da ulaşıldı. Yazdığı yorumlarda kendisini rahatsız ettiği Sevim'i öldürmek istediğini söyleyen Çiftçi'nin cep telefonundan da mesajlaştığı Sevim'e tehdit mesajı attığı iddia edildi.

Sevim'in ailesi tarafından Jandarma'ya verilen mesajda Çiftçi, Sevim'e küfür ederek "50 yılı göze aldım. Seni öldüreceğim. Paşa paşa da cezasını çekerim" diyor. Sevim'de, "Tamam geliyorum 2-3 güne yanına" diyor.

Sevim'in ailesi tarafından Semih Sevim ile Seçil Çiftçi arasında yaşanan birçok mesaj, savcılığa verildi.

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