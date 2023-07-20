Şarkıcı Simge plaj konserinde kendinden geçti! Tarzı olay oldu

Icardi'nin gollerinden sonra söylenen Aşkın Olayım şarkısıyla büyük gündem olan Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yine gündeme gelmişti. Icardi'nin tekrar sarı-kırmızılı takımla anlaşacağı haberinin verilmesi üzerine; "1 milyara tamamlayalım" diyerek futbolcuya seslenen Simge yoğun temposuna tam gaz devam ediyor.

Son dönemin en popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı, dün Çeşme’de konser verdi.

Plajda konser veren güzel şarkıcı sahne için siyah bikini ve dantelli bir plaj elbisesi tercih etti.

Sosyal medyada Simge'ye "Gecelikle çıkmış gibi" yorumları gelirken şarkıcı sahnede danslarıyla da gündem oldu.

Yerinde duramayan Simge'ye hayranlarından beğeni yağdı.

