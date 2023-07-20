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Şarkıcı Simge plaj konserinde kendinden geçti! Tarzı olay oldu

20.07.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalınan ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge Sağın yaz sezonunda da durmaksızın çalışıyor. Simge son olarak plaj konserinde yaptığı danslarla dikkat çekti.

Icardi'nin gollerinden sonra söylenen Aşkın Olayım şarkısıyla büyük gündem olan Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yine gündeme gelmişti. Icardi'nin tekrar sarı-kırmızılı takımla anlaşacağı haberinin verilmesi üzerine; "1 milyara tamamlayalım" diyerek futbolcuya seslenen Simge yoğun temposuna tam gaz devam ediyor.

Son dönemin en popüler isimlerinden olan ünlü şarkıcı, dün Çeşme’de konser verdi.
Plajda konser veren güzel şarkıcı sahne için siyah bikini ve dantelli bir plaj elbisesi tercih etti.

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Sosyal medyada Simge'ye "Gecelikle çıkmış gibi" yorumları gelirken şarkıcı sahnede danslarıyla da gündem oldu.

Yerinde duramayan Simge'ye hayranlarından beğeni yağdı.

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simge sosyal medya

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