Şarkıcı Zara'dan estetik açıklaması

Yaptıkları imaj değişikliği sonrasında bambaşka bir hale bürünen ünlüler kervanına şarkıcı Zara da katıldı.

Fazla kilolarından kurtulan Zara'nın sosyal medyadaki fotoğrafları olay olmuştu. Zara'nın estetik yaptırdığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz gün Kızı Dila Beki'yle Akmerkez'de dükkanları dolaşırken görüntülenen Zara, estetik yaptırdığı haberleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Şarkıcı, “Oyuncu botoksu dışında estetiğim yok. Mimikler bozulmadan, doğallığı kaybetmeden birkaç dokunuşta bulunuluyor. Sürekli ekrandayım, doğallık giderse nasıl rol yaparım?” dedi.