Şato tipi evler tartışma konusu oldu

Bolu’nun ‘Sakin Şehir’ ünvanına sahip Mudurnu ilçesinde 2011 yılında Burj Al Babas projesiyle başlanan şato tipi evlerin yapımı, ekonomik nedenlerden dolayı durdu. Mudurnu'da 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projenin sahibi şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Geçen Haziran ayında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunan Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne 3 ay süre verildi. 9 Kasım günü yapılan duruşmada komiser heyetinin gönderdiği raporu dikkate alan mahkeme heyeti, konkordatonun başarıya ulaşma şansı olmadığını belirterek iflas kararı verdi.

Vatandaşlar tarafından Mudurnu’nun tarihi yapısına uymadığı gerekçesiyle eleştirilen proje ile ilgili konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, “Bu tip projeyle yurt dışı satış odaklı termal tesis yapacaklarını belirttiler. Bize müracaatında şu an 732 binaya inşaat ruhsatı verdik. Şu an mevcut 587 tane binanın yüzde 80’i yapıldı. Uydu görüntüsü ve yataydan çekim yapıldığı için sık gibi gözüküyor. Ama 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre her parsel 320 metre, binanın oturumu 90 metre” dedi.