Savaş suçlarından yargılanan ilk Rus askeri!

Cuma günü, gazeteciler ve kameralar, Shyshimarin'in küçük bir cam kafes içinde göründüğü Kiev'deki Solomyanskyy bölge mahkemesindeki küçük bir mahkeme salonuna toplandı. 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili başından vurmakla suçlanan Shyshimarin, savaşla ilgili Ukrayna yasalarına göre kendisine yöneltilen suçlamalardan suçlu bulunursa ömür boyu hapisle karşı karşıya kalacak.

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''DAVA GÜÇLÜ''

Savunma avukatı Victor Ovsyanikov, asker aleyhindeki davanın güçlü olduğunu kabul etti, ancak hangi delillere izin verileceği konusundaki nihai kararın Kiev'deki mahkeme tarafından verileceğini söyledi. Ukrayna'da 11 hafta önce savaşın başlamasından bu yana ilk savaş suçları davası olan Shyshimarin'in davası yakından izleniyor. Önümüzdeki günlerde iki davanın daha görülmesi bekleniyor.

10.000'DEN FAZLA

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerleri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 600'den fazla şüpheliyi içeren cinayetler ve işkence vakaları da dahil olmak üzere 10.000'den fazla potansiyel savaş suçunu araştırdıklarını söyledi.

KAÇIYORLARDI

Venediktova'nın hesabına göre 28 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dört gün sonra, Shyshimarin Ukrayna kuvvetleri tarafından mağlup edilen bir grup Rus askeri arasındaydı. Ruslar kaçarken özel bir araca ateş açtılar ve bu araca el koydular. Daha sonra, Kiev'in yaklaşık 200 mil doğusunda Sumy bölgesindeki bir köy olan Chupahivka'ya gittiler.

VURMASI EMREDİLDİ

Venediktova, yolda Rus askerlerinin kaldırımda yürüyen ve telefonla konuşan bir adam gördüğünü söyledi. Shyshimarin'e adamı öldürmesi emredildi, böylece onları Ukrayna askeri makamlarına bildiremeyecekti. Shyshimarin, Kalaşnikof tüfeğini açık pencereden ateşledi ve kurbanın kafasına vurdu. Venediktova, “Adam evinden birkaç düzine metre ötede olay yerinde öldü” diye açıkladı.



