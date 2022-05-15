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Savaş suçlarından yargılanan ilk Rus askeri!

15.05.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında birçok savaş suçu işlenmişti. Tüm dünya dört gözle yargı aşamasını beklerken, Vadim Shyshimarin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalinden bu yana yargılanan ilk Rus askeri oldu. 21 yaşındaki Vadim Shyshimarin, bir tank biriminin üyesiydi ve savaşın ilk haftasında kuzeydoğudaki Chupakhivka köyünde açık bir araba penceresinden 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili kafasından vurmakla suçlandı. İlk duruşmanın ardından iki mahkeme daha gerçekleşmesi bekleniyor.

Savaş suçlarından yargılanan ilk Rus askeri!

Cuma günü, gazeteciler ve kameralar, Shyshimarin'in küçük bir cam kafes içinde göründüğü Kiev'deki Solomyanskyy bölge mahkemesindeki küçük bir mahkeme salonuna toplandı. 62 yaşındaki Ukraynalı bir sivili başından vurmakla suçlanan Shyshimarin, savaşla ilgili Ukrayna yasalarına göre kendisine yöneltilen suçlamalardan suçlu bulunursa ömür boyu hapisle karşı karşıya kalacak.

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''DAVA GÜÇLÜ''

Savunma avukatı Victor Ovsyanikov, asker aleyhindeki davanın güçlü olduğunu kabul etti, ancak hangi delillere izin verileceği konusundaki nihai kararın Kiev'deki mahkeme tarafından verileceğini söyledi. Ukrayna'da 11 hafta önce savaşın başlamasından bu yana ilk savaş suçları davası olan Shyshimarin'in davası yakından izleniyor. Önümüzdeki günlerde iki davanın daha görülmesi bekleniyor.

10.000'DEN FAZLA

Putin Savaş Suçundan Yargılanabilir mi?

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerleri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 600'den fazla şüpheliyi içeren cinayetler ve işkence vakaları da dahil olmak üzere 10.000'den fazla potansiyel savaş suçunu araştırdıklarını söyledi.

KAÇIYORLARDI

Buça: Batılı ülkeler Rusya'yı

Venediktova'nın hesabına göre 28 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dört gün sonra, Shyshimarin Ukrayna kuvvetleri tarafından mağlup edilen bir grup Rus askeri arasındaydı. Ruslar kaçarken özel bir araca ateş açtılar ve bu araca el koydular. Daha sonra, Kiev'in yaklaşık 200 mil doğusunda Sumy bölgesindeki bir köy olan Chupahivka'ya gittiler.

VURMASI EMREDİLDİ

Venediktova, yolda Rus askerlerinin kaldırımda yürüyen ve telefonla konuşan bir adam gördüğünü söyledi. Shyshimarin'e adamı öldürmesi emredildi, böylece onları Ukrayna askeri makamlarına bildiremeyecekti. Shyshimarin, Kalaşnikof tüfeğini açık pencereden ateşledi ve kurbanın kafasına vurdu. Venediktova, “Adam evinden birkaç düzine metre ötede olay yerinde öldü” diye açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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