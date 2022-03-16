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"Savaş suçlusu" demişti... Rusya, bombaları hatırlattı: Affedilemez!

16.03.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "O bir savaş suçlusu." ifadesine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin, Biden’ın Putin’i suçlamasına karşılık ABD bombalarını hatırlattı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Savaş suçlusu" demişti... Rusya, bombaları hatırlattı: Affedilemez!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “savaş suçlusu” olarak nitelemesine sert tepki gösterdi. Peskov, yaptığı açıklamada, Biden'ın söylemlerinin kabul edilemez ve affedilemez olduğunu vurguladı.

"KABUL EDİLEMEZ VE AFFEDİLEMEZ"

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD’nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." demişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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