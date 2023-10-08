Savaşa bir ülke daha dahil oldu: Lübnan'dan İsrail'e roket yağdı! Filistin'i zorda bırakacak hamle geldi

Dünya dün sabah Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' ile şok yaşadı. İsrail'e sızan Filistinli silahlı güçler ile İsrail güçleri arasında sokaklarda çatışmalar yaşandı. İsrail, saldırılara 'Demir Kılıçlar' operasyonu ile karşılık verdi. Batı ülkelerinden İsrail'e destek geldi. Lübnan Hizbullahı da roketli saldırı düzenleyerek Filistin'e destek oldu. Bölgeden gelen görüntülerde ise binaların yerle bir olduğu, ortalığı toz duman götürdüğü görüldü. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişi hayatını kaybetti, 1788 kişi ise yaralandı. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının ise 1864'e çıktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişinin yaşamını yitirdiği, 121'i çocuk 1788 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.
Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
08.13
Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi.
07.55
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu olaydan birkaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı. Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.
Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.
Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
07.30
İsrail, Hamas'ın dün başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırının ardından, Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.
05.40
Gazze'den, İsrail'in güneyindeki Askalan kentine atılan roketler sebebiyle 1'i ağır 6 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde masum insanların evlerini bombalamasına cevap olarak Askalan kentine 100 roket atıldığını duyurdu.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise Beiri yerleşim biriminde, İsrail güvenlik güçleriyle çok sayıda İsrailliyi rehin alan silahlı Filistinliler arasında çatışma çıktığı, Filistinlilerin etkisiz hale getirildiği ve ellerindeki rehinelerin de kurtarıldığı bilgisi geçildi.
04.58
İsrail- Gazze hattındaki çatışmalar devam ederken İsrail, Gazze sınırına tank sevkiyatı gerçekleştiriyor. İsrail’in Gazze sınırına yaptığı tank sevkiyatı cep telefonu kameralarına yansıdı.
00.52
İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla sivil ve askeri birden fazla noktada çatışmaların devam ettiğini söyledi. İsrail'in özel kuvvetleriyle bu operasyonu yürüttüğünü belirten Conricus, İsrail ordusunun bu alanda kontrolü sağladıktan sonra duyuru yapacaklarını ifade etti.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
Sosyal medyada, yüzleri maskeli silahlı Filistinlilerin Siderot sokaklarında araçlarla dolaştığını ve bazılarının İsrail güçleriyle çatıştığını gösteren görüntüler yer almıştı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.