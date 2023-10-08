Savaşa bir ülke daha dahil oldu: Lübnan'dan İsrail'e roket yağdı! Filistin'i zorda bırakacak hamle geldi

Dünya dün sabah Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' ile şok yaşadı. İsrail'e sızan Filistinli silahlı güçler ile İsrail güçleri arasında sokaklarda çatışmalar yaşandı. İsrail, saldırılara 'Demir Kılıçlar' operasyonu ile karşılık verdi. Batı ülkelerinden İsrail'e destek geldi. Lübnan Hizbullahı da roketli saldırı düzenleyerek Filistin 'e destek oldu. Bölgeden gelen görüntülerde ise binaların yerle bir olduğu, ortalığı toz duman götürdüğü görüldü. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişi hayatını kaybetti, 1788 kişi ise yaralandı. Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının ise 1864'e çıktı.

Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi.

07.55

LÜBNAN HİZBULLAHI DA DAHİL OLDU

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına roketli saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu olaydan birkaç dakika sonra ise yine Lübnan topraklarından İsrail'e doğru roketlerle saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı. Açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili Lübnan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.