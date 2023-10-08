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Hamas güçlerince kaçırılıp yarı çıplak soyulmuştu! Dünyanın konuştuğu kadının kimliği ortaya çıktı: 'Barış' için geldiği İsrail'de korkunç bir son buldu

08.10.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Filistin arasında dün yeniden patlak veren şiddetli çatışmalar sırasında dünyanın gündemine korkunç bir görüntü oturdu. Rastalı ve dövmeli bir kadının Hamas güçlerince kaçırılıp iç çamaşırlarına dek soyulduğu ve cansız bedeninin bir kamyonun arkasında götürüldüğü görüldü. O kadının kimliği ortaya çıktı. 'Barış' için geldiği İsrail'de Shani Louk korkunç bir sonla tanıştı.

Hamas güçlerince kaçırılıp yarı çıplak soyulmuştu! Dünyanın konuştuğu kadının kimliği ortaya çıktı: 'Barış' için geldiği İsrail'de korkunç bir son buldu

Müzik festivallerine tutkusuyla bilinen Shani Louk, 'barış' adına düzenlenen bir müzik festivaline katılmak için İsrail'e gelmişti. Bu sırada İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'e sızıp roketli saldırı başlattı. Ortalıkta kan gövdeyi götürürken Hamas güçleri de Louk'u kaçırdı.

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YARI ÇIPLAK SOYULDUĞU GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kaçırılan Louk'un daha sonra Hamas güçlerine ait olduğu belirtilen bir kamyonetin arkasında yarı çıplak haldeki görüntüleri ortaya çıktı. Bacağı döndüğü iddia edilen kadının kimliği ise dövmesinden anlaşıldı. Görüntüler kısa sürede tüm dünyanın gündemine oturdu.

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'BARIŞ' FESTİVALİNE GELMİŞTİ

30 yaşında ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen Shani Louk'un müzik festivali için geldiği öğrenildi. Festivalin konseptinin 'barış' olduğu öğrenildi. Louk'un geçimini dövme yaparak sağladığı, aynı zamanda rasta da yaptığı belirtildi.

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KUZENİ KONUŞTU! "AİLEMİZ İÇİN BİR KABUS BU"

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesine Louk'un kuzeni Tomasina Weintraub-Louk konuştu. Sözcü'nün aktardığına göre Louk, “Kuzenimin uzun rastalı saçları ve bacağındaki dövmelerinden tanıdık. Ondan hiç haber alamadık. Ondan güzel haber almayı bekliyorduk fakat bu kesinlikle Shani. Barış için düzenlenen bir müzik festivaline gitmişti. Ailemiz için bir kabus bu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail gazze şeridi

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