Türkiye'den İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili itidal çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada sivil can kayıpları şiddetle kınanarak, "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" ifadelerine yer verildi.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bugün İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

TÜRK VATANDAŞLARA UYARI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşlarını uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "İsrail ve Filistin’deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" denildi.

Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliği, Kudüs Başkonsolosluğu ile Bakanlığın resmi web sayfaları ve sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edildi. Acil durumlar için kullanılabilecek telefon numaraları ise şu şekilde:

Tel Aviv Büyükelçiliği Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +972 52 248 66 47

Kudüs Başkonsolosluğu Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +972 54 660 62 10

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;



