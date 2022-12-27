Savaşta tansiyon giderek yükseliyor! Dünya Putin'in bu açıklamasını konuşuyor: Hepsini yok edeceğiz

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaşta yeni gerilime yol açan ABD patriotları sonrasında Ukrayna, Rusya'daki askeri bir üssü hedef aldı. Saldırıda 3 Rus askeri hayatını kaybederken Putin, ABD'nin teslim etme sözü verdiği patriotlarla ilgili 'Hepsini yok edeceğiz' açıklamasını yaptı.

SİREN SESLERİYLE GÜNE UYANDILAR

Ukrayna bu sefer Rusya topraklarını hedef aldı. Ukrayna dün sabaha karşı Rusya'ya ait bir askeri üssünü insansız hava aracıyla vurdu. Saldırının ardından Rusya sabah siren sesleriyle uyandı, patlama paniğe yol açtı. Rusya, insansız hava aracını düşürürken, aracın enkazı nedeniyle 3 Rus askeri öldü. Bir ayda ikinci kez hedef alınan Engels'teki askeri üs, Ukrayna'nın askeri tesis ve altyapısını hedef alan saldırıların yapıldığı ve nükleer başlık taşıyan uçakların bulunduğu bir üs.

PUTİN'DEN SERT SÖZLER: YOK EDECEĞİZ

Öte yandan Putin yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya teslim etme sözü verdiği patriotları teslim edilir edilmez yok edeceklerini söyledi. Batı'yı Rusya'yı parçalamakla suçlayan Putin, barış müzakereleri için hazır olduğunu da söyledi.





