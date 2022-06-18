Sayıların yazılışı - Sayıların doğru yazımı nasıldır?

Sayıların cümle içindeki doğru kullanımını öğrenerek imla kurallarına uygun şekilde yazmak mümkündür. Sayılar cümle içerisinde kullanılırken rakam olarak yazılabildiği gibi yazı şeklinde göstermek de mümkündür. Sayıların yazı ve rakamla yazılması belirli kurallara göre değişir. Bazı yerlerde ayrı bazı yerlerde bitişik olarak yazılabilir.

Sayılar Nasıl Yazılır?

Sayıların yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş kurallara göre değişiklik gösterir. Gün, ay, yıl gibi tarih belirten sayılar, matematiksel ifade için kullanılan sayılar, fiyat, uzaklık ve ölçü belirtmek için kullanılan sayılar gibi çeşitli yerlerde kullanılan sayıların yazılışları da farklılıklar gösterir.

Sayıların doğru yazımı farklı şekillerde olabilir. Örneğin: bin yıldır, yirmi bir gün, beşinci ay, dördüncü sınıf gibi harfler ile sayılar yazılabilir.

Saat, para, ölçü ve istatistik gibi yerlerde sayılar rakamlar ile yazılmalıdır. 17.30, 15.00, 1.450 lira, 85 kilometre gibi.

Saat ve dakikalar metin içerisinde yazı ile ifade edilebilir. Saat sekizi on geçe, yediye yirmi kala, üç saniye sonra gibi.

Dört ve daha fazla basamağa sahip yazıların daha kolay okunması için içerisinde yer alan bin, milyar ve milyon gibi ifadeler de harfler ile yazılabilir. 2 milyar 500 milyon istihdam, 8 bin 255 kağıt gibi.

Birden fazla kelimeden oluşan sayıların yazımı da ayrı olur. Üç yüz, iki yüz elli, bin üç yüz elli altı gibi.

Para ile alakalı işlemlerde kullanılan ticari belgelerde sayılar bitişik yazılır. Altıyüzelli tl gibi.

Binde ve yüzde işaretlerinin yazımında işaretler ile rakamlar arasında boşluk bırakılmaz. %50, %75 gibi.

Dört ve üzeri basamaklı sayılar sondan sayılarak üçlü gruplara ayrılır ve aralarına nokta koyularak yazılır. 8.436, 94.975.335 gibi.

Kesirli sayıların yazımında kesirler sayılardan virgül ile ayrılarak yazılır. 16,3, 5,43 gibi.

Sıra sayılarına ek geldiğinde rakamın ardından sadece kesme işareti ve ek getirilir. Nokta koyulmaz. 6’ncı, 5’inci gibi.

Zorunlu olmadıkça cümlelere rakam ile başlanmaz.

Rakamların yazılışı sırasında sıklıkla karıştırılan bazı durumlar vardır. Üleştirme sayıları ve tarih sayılarının yazılışı hakkında bazı kurallar vardır.

Üleştirme Sayıları Nasıl Yazılır

Üleştirme sayıları olarak adlandırılan sayılar nesnelerin ve sayıların gruplandırılmasında kullanılır. Üleştirme sayıları her zaman harfler ile yazılır. Bu sayılar rakamlar ile belirtilemez. İkişer, beşer, yirmişer gibi.

Tarihler Nasıl Yazılır

Özellikle dilekçe gibi resmi evraklarda, günlüklerde ve daha pek çok metinde tarihler geçebilir. Tarihlerin doğru şekilde yazılması imla kuralları açısından önem taşır. Tarihlerin yazımında farklı birkaç kural bulunur. Bunlar;