Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi vakasında bütün okların işaret ettiği Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS), ünlü ABD'li fotomuhabiri Lynsey Addario'nun hayatını temel alan filmin finansörü olmaya çalıştığı öğrenildi.

Savaş, insan hakları ve geleneksel toplumlarda kadın sorunlarına odaklanan çalışmalarıyla tanınan Addario'yu filmde canlandıracak Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'ın "ya o ya ben" restiyle MbS'yi devredışı bıraktığı belirtildi.

New York Times (NYT), Time, Newsweek, National Geographic için çalışan Lynsey Addario, NYT'den köşe yazarı Nicholas Kristof'a verdiği demeçte, Ridley Scott'ın yöneteceği 'It’s What I Do' isimli projeden Suudi Veliaht Prensi'nin nasıl dışlandığını şöyle anlattı:

"Scarlett Johansson 'kesinlikle olmaz' dedi. Dedi ki, 'Bu adam Yemen'de durduraksız savaş yürütüyor. Kadınları hapiste tutuyor."

Ünlü fotomuhabiri "Bu, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önceydi" diye ekledi.

'DİĞER YANDAN GAZETECİ KESME PLANI YAPIYORMUŞ'