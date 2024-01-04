Seçil Erzan, futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta'yı da aramış! Derya Balta bakın ne demiş

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonundan çıkan mesajlar gündemdeydi.

Erzan'ın Arda Turan'la arasında geçen bin 179 mesaj ortaya çıkmıştı. Erzan'ın ödeme yapması konusunda kendisini oyaladığını iddia eden Arda Turan'ın, "Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Düştüğüm hale bak, dilenci oldum" sözleri dikkat çekmişti.

Seçil Erzan meğerse o futbolcuya da ulaşmaya çalışmış... Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sosyal medya hesabından kendisine gelen sorulara yanıt verdi.

Derya Balta "Bizi de aradı evet zamanında 'ilgilenmiyorum' dedim kapattım telefonu" yorumunda bulundu.





