MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seçil Erzan, futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta'yı da aramış! Derya Balta bakın ne demiş

Seçil Erzan, futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta'yı da aramış! Derya Balta bakın ne demiş

04.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın son olarak telefonundaki mesajlar ortaya çıkmıştı. Erzan pek çok futbolcuyu dolandırdığı gibi Hakan Balta ve eşi Derya Balta'ya da ulaşmaya çalışmış...

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonundan çıkan mesajlar gündemdeydi.

Erzan'ın Arda Turan'la arasında geçen bin 179 mesaj ortaya çıkmıştı. Erzan'ın ödeme yapması konusunda kendisini oyaladığını iddia eden Arda Turan'ın, "Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Düştüğüm hale bak, dilenci oldum" sözleri dikkat çekmişti.

tyuy

Seçil Erzan meğerse o futbolcuya da ulaşmaya çalışmış... Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sosyal medya hesabından kendisine gelen sorulara yanıt verdi.

Karısına lüks çantayı almak için Erzan'dan bakın kaç para istedi! Karısına lüks çantayı almak için Erzan'dan bakın kaç para istedi!

image (29)

Derya Balta "Bizi de aradı evet zamanında 'ilgilenmiyorum' dedim kapattım telefonu" yorumunda bulundu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine estetik yaptırdı! Son hali gündem olduYine estetik yaptırdı! Son hali gündem oldu
Ateşli duş sahnesiyle olay oldu! Kamera arkası fikir verince...Ateşli duş sahnesiyle olay oldu! Kamera arkası fikir verince...
"Sahnede kaç kere ölümden döndüm" dedi! Tatlıses'ten bomba sözler "Sahnede kaç kere ölümden döndüm" dedi! Tatlıses'ten bomba sözler
Anahtar Kelimeler:
hakan balta Seçil Erzan ele
En Çok Okunan Haberler
Şok tehdit! 'Bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim'

Şok tehdit! 'Bakanın akrabasıyım, senin sülaleni bitireceğim'

İstanbul için tarih verildi: Önce Sibirya soğuğu sonra kar geliyor

İstanbul için tarih verildi: Önce Sibirya soğuğu sonra kar geliyor

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Ülkesine gitmişti, G.Saray'a haber gönderdi: Geri dönmeyeceğim, ayrılıyorum!

Mehmet Şimşek'ten 'faiz indirimi' sinyali!

Mehmet Şimşek'ten 'faiz indirimi' sinyali!

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!

Sıfır kilometre otomobil alacaklar dikkat!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 4 Ocak A101 Kataloğu burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.