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Seçim anketi paylaşıldı! Çarpıcı sonuçlar: AK Parti ile CHP arasında oy farkı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.01.2025 11:54
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AREA Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. 22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmada partilerin oy oranları, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için anayasada değişiklik soruları vatandaşlara soruldu. CHP ile AK Parti arasındaki oy oranları nerede eşitlenirken, tutuklu Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin oy oranı dikkat çekti.

Seçim anketi paylaşıldı! Çarpıcı sonuçlar: AK Parti ile CHP arasında oy farkı...

AREA Araştırma, 22- 24 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde kır-kent ayrımı gözetilerek 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 22 kişi ile gerçekleştirdiği anketini yayımladı. AREA'nın anketinden dikkat çekici sonuçlar çıktı.

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"BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtta CHP ve AK Parti arasındaki oy oranı farkı dikkati çekti. İki siyasi partinin oranları bıçak sırtı. Yüzde 22,7 CHP derken, yüzde 22.9 AK Parti dedi. MHP’nin oy oranı yüzde 7,4; DEM Parti’nin oy oranı yüzde 6,3; Zafer Partisi’nin yüzde 5,9; İyi Parti’nin yüzde 5,5; Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 2,5; Anahtar Parti’nin de yüzde 1,6 çıktı. Kararsızlar ise yüzde 22.

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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BAŞARILI MI?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı bulanların oranı yüzde 36,2 olurken, “başarısız” bulanların oranı ise yüzde 60,1 oldu. Bu soruya parti tercih dağılımı üzerinden bakıldığında AK Partililerin yüzde 24,2’si; MHP’lilerin yüzde 29,1’i “başarısız” bulurken; CHP ve İyi Parti’de “başarısız” bulma oranı 90’dan fazla.

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ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN ANAYASADA DEĞİŞİKLİK

Ankette katılımcılara Sizce, “Anayasada bulunan ‘…yalnızca 2 dönem cumhurbaşkanı seçilme kuralı’ Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için değiştirilmeli midir?” sorusu yöneltildi. Bu soruya “hayır” diyenlerin oranı yüzde 65,3 oldu. “Evet” diyenler ise yüzde 29,7’de kaldı. Katılımcıların parti tercihlerine göre bu soruya verdiği yanıtlar da dikkati çekti. MHP’de Erdoğan’ın adaylığı için anayasada düzenleme yapılması gerektiğini düşünenlerle yapılmamalı diyenler eşit oranda.

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MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLSUN?

Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olması gerektiğine ilişkin açık uçlu yöneltilen soruya karşılık en çok gelen yanıt yüzde 36,8 ile “fikrim yok” oldu. Yüzde 30,1 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş derken; yüzde 21,1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı ilan edilip edilmemesi de soruldu. Ayrı ayrı yöneltilen sorularda İmamoğlu için “aday ilan edilmeli” diyenlerin oranı yüzde 50,1 oldu.; Mansur Yavaş’ın “her şartta aday olması” gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 53,7 oldu.

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YAVAŞ BAĞIMSIZ ADAY OLURSA YÜZDE KAÇ OY KALIR?

Mansur Yavaş’ın bağımsız aday olması durumunda oy alma potansiyeli de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 46,4’ü” oy vermem”; yüzde 43,9’u “oy veririm” dedi.

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Kaynak: T24

Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti anket
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