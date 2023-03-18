HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçim ittifakı için süreç başladı! O tarihe kadar...

Seçim ittifakı için süreç başladı! O tarihe kadar...

18.03.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere yaklaşılırken ittifaklarla ilgili önemli gelişmeler de olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takviminin bugün itibarıyla başlamasıyla ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi sürecine de geçildi. Protokol 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek.

Seçim ittifakı için süreç başladı! O tarihe kadar...

Tüm Türkiye'de seçim atmosferine girildi. İttifaklarla ilgili her geçen saat yeni gelişmeler yaşanırken YSK'nın da aldığı kararlar ve açıklamaları dikkatle takip ediliyor. YSK'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi bugün itibarıyla işlemeye başladı.

24 MART'A KADAR YSK'YE TESLİM EDİLECEK

Takvimin ilk günüyle seçim ittifakı sürecine de geçilmiş oldu. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek. (AA)

thumbs_b_c_a88300808dc5f44c6cff41e0bf77adca

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması 'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları tespit etti! Kahramanmaraş'ta ürküten gerçek: 510 yıl sonra yine aynısı olduBilim insanları tespit etti! Kahramanmaraş'ta ürküten gerçek: 510 yıl sonra yine aynısı oldu
Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!
Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlarErdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki fark kaç? İşte sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK Cumhurbaşkanı Milletvekili ittifak milletvekili seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

EYT’liler için bankalar yarışa başladı!

EYT’liler için bankalar yarışa başladı!

Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle şaşırttı!

Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle şaşırttı!

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.