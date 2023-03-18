Seçim ittifakı için süreç başladı! O tarihe kadar...

Tüm Türkiye'de seçim atmosferine girildi. İttifaklarla ilgili her geçen saat yeni gelişmeler yaşanırken YSK'nın da aldığı kararlar ve açıklamaları dikkatle takip ediliyor. YSK'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi bugün itibarıyla işlemeye başladı.

24 MART'A KADAR YSK'YE TESLİM EDİLECEK

Takvimin ilk günüyle seçim ittifakı sürecine de geçilmiş oldu. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolü 24 Mart'a kadar YSK'ye teslim edilecek. (AA)