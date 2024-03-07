Seçimlere 23 gün kala Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı! İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım: Oyları bölme!

Ankara'daki yerel seçim yarışıyla ilgili çok konuşulacak bir çağrı geldi. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere 23 gün gibi bir süre kalırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seçimlerdeki İYİ Partili rakibi Cengiz Topel Yıldırım'dan 'adaylıktan çekil' çağrısı geldi.

"MANSUR YAVAŞ OYLARI BÖLÜYOR"

Yıldırım, ayrıca, Yavaş'ın oyları böldüğünü öne sürdü.

Sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

"Yavaş’a çağrımdır!!! CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan iki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!"

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