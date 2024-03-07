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İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, seçim anketlerine yansıdı! İmamoğlu mu Kurum mu? Hangi aday öne geçti?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2024 06:55
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İstanbul anket sonuçlarında 15-20 günde tablo değişti. 49 adayın yarıştığı İstanbul'daki seçimlere geri sayım sürerken SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarışı değerlendirdi. Son 15 gün içerisinde 2-3 puanlık bir farkın oluştuğunu belirten Bayrakçı, "Sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı" diye konuştu.

22 siyasi partili ve 27 bağımsız olmak üzere 49 adayın yarışacağı İstanbul'daki yerel seçimlerde kıyasıya yarış devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 23 gün gibi bir süre kalırken adaylar da çalışmalarına hız verdi. İstanbul'daki yarışın 31 Mart akşamı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken; gözler bir yandan da anketlerde.

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Yerel Seçim 2024

İSTANBUL'DA KAFA KAFAYA YARIŞ

İSTANBUL'DA KAFA KAFAYA YARIŞ

İstanbul'da kafa kafaya bir yarışın olduğu belirtilirken, son anket sonuçlarıyla ilgili SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

15-20 GÜNDE TABLO DEĞİŞTİ

15-20 GÜNDE TABLO DEĞİŞTİ

CNN Türk canlı yayınında İstanbul anket sonuçlarını değerlendiren Bayrakçı, 15-20 gün içinde mega kentteki sonuçların değiştiğini söyledi.

İstanbul'da Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine çok yakın oylar aldığını belirten Bayrakçı, "2-2,5 ay önce anketlerde İmamoğlu yüksek bir puanla öndeydi. Adayların açıklanmasının ardından İmamoğlu 2 puan önde çıkıyordu fakat 15-20 gün önce Murat Kurum'la kafa kafaya geldiler.

O kadar ilginç ki, bırakın yüzdeyi mesela 4500 kişiyle yapılan ankette 1231 kişi bir ismi söylemiş, 1221 kişi diğer adayı söylemiş. Yani o kadar kafa kafayaydı" dedi.

"İMAMOĞLU BİRKAÇ PUAN ÖNE GEÇTİ"

"İMAMOĞLU BİRKAÇ PUAN ÖNE GEÇTİ"

İmamoğlu'nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirten Bayrakçı, "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı." diye konuştu.

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seçim anketi İstanbul Seçim 2024
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