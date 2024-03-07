İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, seçim anketlerine yansıdı! İmamoğlu mu Kurum mu? Hangi aday öne geçti?

"İMAMOĞLU BİRKAÇ PUAN ÖNE GEÇTİ"

İmamoğlu'nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirten Bayrakçı, "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışı yarattı." diye konuştu.