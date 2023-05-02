Seçimlerle ilgili 'Saat 24' iddiası gündem oldu! CHP'li Erkek'ten açıklama: Yanlıştır, daha geç saate alınamaz

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala sosyal medyadaki bir paylaşım gündem oldu. Söz konusu paylaşımda seçim yasaklarının 14 Mayıs gecesi saat 24'te sona ereceği yazıyordu.

CHP'Lİ ERKEK İDDİAYA YANIT VERDİ

Gündem olan paylaşım sonrası CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek yaptığı paylaşımla "Seçim yasakları 14 Mayıs gecesi saat 24'de sona erecek" paylaşımının asılsız olduğunu aktardı.

"KANUN VE YSK KARARINDA AÇIKÇA YAZILIDIR"

Erkek paylaşımında "Sosyal medya üzerinde dolaşan yanlış bir bilgi nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur." diyerek şunları ifade etti:

Oy verme günü seçim sonuçlarını açıklama yasağı saat 21.00’e kadardır.

YSK bu yasağı daha erken kaldırabilir ama daha geç saate alamaz.

Yayın yasağının 21.00’de sona ereceği 298 sayılı Kanunun 80. maddesi ve YSK’nın 2023/94 sayılı kararında açıkça yazılıdır.

BİLGİLENDİRME:

Sosyal medya üzerinde dolaşan yanlış bir bilgi nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

????Oy verme günü seçim sonuçlarını açıklama yasağı saat 21.00’e kadardır.

????YSK bu yasağı daha erken kaldırabilir ama daha geç saate alamaz.

????Yayın yasağının 21.00’de… pic.twitter.com/uyRqwhQ7jW — Muharrem Erkek ???????? (@MuharremErkek17) May 1, 2023



