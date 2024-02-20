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Seda Ocak kardeşine zorbalık yapan Pınar'a söyledikleriyle sosyal medyayı salladı! "Kardeşlik budur"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star'ın yeni bölümlerinde kavga ve gerilim eksik olmuyor. Yarışmada yaşanan Seda-Sema ve Pınar kavgası uzun süre konuşulmuştu. Sema'ya 'Lohusa kadın' benzetmesi yapan Pınar'ın üzerine yürüyen Seda, konseyde kardeşini savundu. Seda "Senin kardeşliğin nasıl bilmem, benimki böyle" dedi.

Seda Ocak kardeşine zorbalık yapan Pınar'a söyledikleriyle sosyal medyayı salladı! "Kardeşlik budur"

Survivor All Star'ın tüm bölümleri ilgiyle izleniyor. Yarışmada yaşanan kavgalar sosyal medyada çok konuşuluyor.

Gergin ve eleştirel tavırları ile dikkat çeken Pınar, Sema ile gerilim yaşamıştı. Daha önce de Aleyna'ya ağır sözler sarf eden Pınar, Sema'ya "Teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" demişti.

SEMA111

Kardeşi Sema'yı korumak için diskalifiye olma pahasına Pınar'ın üzerine yürüyen Seda zorlukla durdurulurken, konseyde konuyla ilgili konuştu.

PINAR SEDA

Pınar'a doğru yüzünü çeviren Seda "Hiç kimse benim kardeşimin fiziksel görüntüsüyle dalga geçemez, laf sokamaz. 2 ameliyat geçirdi. Yemeğini bile yapamayan kardeşime ben baktım" ifadelerini kullandı.

"KUSUR SENDE DEĞİL SEDA"

Seda, sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşlik bağı bu hayattaki en önemli bağdır. Benim sana saldırma sebebim budur. Senin kardeşliğin nasıl bilmem, benimki böyle."

SEDA OCAK

Seda'nın konuyla ilgili konuşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı.

"Seda gibi ablam olsa sırtım yere gelmez", "Aile terbiyesinden bahseden Pınar'a bak sen", "Kusur sende değil Seda" gibi yorumlar yapıldı.

Youtube


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