Seda Sayan'ın programında şoke eden anlar! Masadaki objeyi eski eşine fırlattı... Ünlü sunucu tepkisiz kaldı

'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında ağızları açık bırakan anlar yaşandı. Canlı yayına katılan Ali isimli şahıs, eski eşine ''Pislik, maymun suratlı'' diyerek önce hakaret etti ardından ise masada gördüğü objeyi kadına fırlattı.

"Çınarım" dediği eski eşiyle yeniden evlenmek isteyen Ayşe, Seda Sayan ve ekibinden yardım istedi. "Kayınvalidem yuvamı bozdu" diyen Ayşe, eski eşine "Çocuklarımın babası, gözümüzün nuru. İkimiz olduktan sonra dünya döner. Seni çok sevdim, sevmeye de devam edeceğim." sözleriyle seslendi.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Çocuklarının velayetini almak için yayına çıkan Ali isimli şahıs ise sinirli halleri ve şoke eden hakaretleriyle dikkat çekti. Eski eşine ''Pislik, maymun suratlı'' diyen adam bununla da kalmadı.

SEDA SAYAN'IN TEPKİSİZLİĞİ ŞOKE ETTİ

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle oturduğu yerden kalkan Ali isimli şahıs, eski eşine yönelerek, obje fırlattı. Oturduğu yerden korkudan fırlayan kadın, hemen ağlamaya başladı.

Bu duruma kayıtsız kalan Seda Sayan, yayına hiçbir şey olmamış gibi devam ederek tepki çekti.



