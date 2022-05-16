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Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili davada flaş karar! Maltepe'deki rezidansta ölü bulunmuştu

16.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'deki bir rezidansta uyuşturucu kullanarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili açıklan davada karar çıktı. Mahkeme Serdar Yazıcı'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan beraatine, Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan ise 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sedanur Şen'in ölümüyle ilgili davada flaş karar! Maltepe'deki rezidansta ölü bulunmuştu

Maltepe'deki lüks bir rezidansta hayatını kaybeden Sedanur Şen'in (24) ölümünde rol oynadığı iddiasıyla Serdar Yazıcı hakkında açılan davada son dakika gelişmesi yaşandı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Serdar Yazıcı, cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi

SAVCI 1 SUÇTAN BERAAT 1 SUÇTAN HAPİS CEZASI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre maktul Sedanur Şen'in kanında uyuşturucu maddeye rastlandığını ve maktulün uzun süredir uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirtti.

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Sanık Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen mütalaada, sanığın Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin bilinçli taksirle hareket ettiğini gösterir nitelikte yeterli bir illiyet bağı kurulamadığı kaydedildi.

SEDANUR SEN

Mütalaada sanık Serdar Yazıcı'nın "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıldan az olmamak şeklinde hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan beraat etmesi talep edildi

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Yazıcı, "Ben uyuşturucu ticareti yapıyor olsaydım başka birine gidip uyuşturucu almak zorunda kalmazdım. Yakalandığım zaman miktar yüksekti kabul ediyorum 3-4 gündür psikolojik sorunlar yaşıyordum, televizyona çıkmam nedeniyle. Tutuklanacağımı duyduğum için gidip ne kadar param varsa hepsiyle uyuşturucu aldım. Uyuşturucu ticareti de yapmıyorum beraatimi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

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Sanık avukatı ise beraat yönünden mütalaaya katıldıklarını, cezalandırma yönünden ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle mütalaaya katılmadıklarını kaydetti. Son sözü sorulan Serdar Yazıcı, "Beraatimi isterim" dedi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Serdar Yazıcı'yı "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan Serdar Yazıcı'nın suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Heyet, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devam etmesine de hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Eylül 2021 günü saat 11.30 sıralarında Sedanur Şen'in bir rezidansın altıncı katındaki 40 numaralı odada öldüğünün ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu.

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İddianamede sanık Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu tedavisi gören Sedanur Şen'e uyuşturucu temin ederek ölümüne neden olduğu öne sürülüyordu.

İddianamede Serdar Yazıcı'nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplamda 12 yıl 8 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

(DHA)

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Maltepe
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