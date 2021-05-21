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  4. Sedat Peker'le ilgili yaptığı yayında gelen yorum Nevşin Mengü'yü kızdırdı

Sedat Peker'le ilgili yaptığı yayında gelen yorum Nevşin Mengü'yü kızdırdı

21.05.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayının "Soylu ile Yattık Peker ile Kalktık" şeklindeki başlığına gelen bir yoruma tepki gösteren gazeteci Nevşin Mengü, "Bu ülkede herkes kafayı cinsellikle bozmuş, bu ülke sevişsin de rahatlayalım" dedi.

Sedat Peker'le ilgili yaptığı yayında gelen yorum Nevşin Mengü'yü kızdırdı

Gazeteci Nevşin Mengü, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını ele aldığı yayınında "Soylu ile Yattık Peker ile Kalktık" şeklinde başlığa "Tam CNN'den kovulmalık başlık" yorumu geldiğini belirtti ve buna tepki gösterdi.

"ÜLKEDE HERKES KAFAYI CİNSELLİKLE BOZMUŞ"

Mengü şunları söyledi;

"Bu arada bir de başlığa kurulanlar var. Biri 'Tam CNN'den kovulmalık başlık' demiş. Çok ilginç bu ülkede herkes kafayı cinsellikle bozmuş. Bir şey yazıyorsun hemen 'cinsel gönderme, cinsel gönderme.' Gerçekten bu ülke bir sevişsin de herkes rahatlasın. Her şeyin altında bir cinsel gönderme yok arkadaşlar bir rahat olun."

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sedat peker

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