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  4. Sedat Peker videolarıyla tanınmıştı! Cenk Çelik hayatını kaybetti

Sedat Peker videolarıyla tanınmıştı! Cenk Çelik hayatını kaybetti

03.10.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Sedat Peker videolarıyla tanınan Cenk Çelik sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı. Başından 2 kurşunla ağır yaralanan Çelik, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çelik'i öldüren saldırgan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Sedat Peker videolarıyla tanınmıştı! Cenk Çelik hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de Sedat Peker aleyhinde çektiği videolar ile sosyal medyada tanınan Cenk Çelik, 17 Eylül'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Başından iki kurşunla ağır yaralanan Çelik, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan yurt dışında kaçma hazırlığı içindeyken Edirne'de yakalandı. Tedavi altındaki Çelik'in dün gece hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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AĞIR YARALANDI

Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde 17 Eylül'de Cenk Çelik silahlı saldırıya uğramıştı. Edinilen bilgiye göre, Çelik'e yaklaşan biri peş peşe ateş etti. Başından 2 kurşunla yaralanan Cenk Çelik ağır şekilde yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelik hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından çok sayıda kamera kaydını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri kimliği tespit edilen saldırgan Özgür B.’yi Edirne’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

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DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ

17 Eylül’den bu yana hastanede tedavi gören Cenk Çelik dün gece saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Çelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Cenk Çelik’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı gasilhanesine götürüldü. Cenk Çelik'in cenazesinin memleketi Siirt’e götürüleceği ve yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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sedat peker silahlı saldırı cenk çelik
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