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Seher Akkoyun'un kafe tuvaletinde cansız bedeni bulunmuştu! 'Hiçbir bilgimiz yok'

31.03.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da günlerdir kayıp olan ve bir kafenin tuvaletinde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'un yakınları konuştu. Seher Akkoyun'un dayısı Müslüm Taşdemir, "Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Seher Akkoyun'un kafe tuvaletinde cansız bedeni bulunmuştu! 'Hiçbir bilgimiz yok'

İstanbul Eyüpsultan'da oturan Seher Akkoyun'dan 5 gündür haber alınamıyordu. Dün, Kağıthane'de bir cafenin tuvaletinde bir kızın cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kızın Seher Akkoyun olduğu ortaya çıkarken dayı Müslüm Taşdemir, "Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok" diye konuştu.

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CANSIZ BEDENİ TUVALETTE BULUNDU

Eyüpsultan ilçesi Göztepe Mahallesi'nde oturan Seher Akkoyun, 5 gün önce evinden ayrıldı. Ailesinin bir daha haber alamadığı Akkoyun için birçok yere ilanlar verildi. Dün Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kafeteryanın çalışanları, kafeye ait tuvalette hareketsiz yatan kadın buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, ailesinin haber alamadığı Seher Akkoyun olduğu ortaya çıktı. Akkoyun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken acılı ailesi ise kapıda kızlarının cenazesini bekledi.

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"HİÇBİR BİLGİMİZ YOK"

Aile fertlerinden dayı Müslüm Taşdemir, Akkoyun'un ailesi ile hiçbir problemi olmadığını, anestezi bölümünden mezun olduğunu ve stajına devam ettiğini ifade ederek, "5 gündür haber alamıyorduk. Gittiği ilk gün telefonu kapalıydı. Bize ulaşmadı hiç. Ailesiyle problemi yoktu. Anestezi teknikeri olarak staj yapıyordu. Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Akkoyun'un cenazesi memleketi olan Muş Varto'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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