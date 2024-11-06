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Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 15:11
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Kütahya'da fuhuş skandalı! Kentin merkezindeki 3 masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramada çok sayıda uyuşturucu, silah ve kamera kaydı ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler prizlerde kameralar tespit etti. Çok sayıda kişinin özel görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, elektrik prizinin içine yerleştirilen gizli kamera ile müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

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ŞEHİR MERKEZİNDEKİ 3 MASAJ SALONUNA OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı.

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NELER ÇIKTI NELER...

Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bir masaj salonundaki odada bulunan elektrik prizinin içine gizli kamera yerleştirildiği ve müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

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MÜŞTERİLERİN ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin içeriğinde masaj salonunda çekilmiş müşterilere ait gizli kamera kayıtları bulundu.

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3 TUTUKLAMA

3 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden de 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya fuhuş priz
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