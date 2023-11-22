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Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı

22.11.2023 16:14 | Son Güncelleme:
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Batman'da 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi vizyona girmek için gün sayıyor. 24 Kasım'da yayınlanacak filmin ilk tanıtımı da yayınlandı.

Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşınıyor. İlk fragmanı yayımlanan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, fragmanı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

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"İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım'da vizyonda."

Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldı.

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FİLM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler yer alıyor.

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