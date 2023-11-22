Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film vizyona giriyor! İlk tanıtım yayınlandı

Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşınıyor. İlk fragmanı yayımlanan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, fragmanı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım'da vizyonda."

Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldı.

FİLM KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler yer alıyor.





