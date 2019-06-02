Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk, memleketi Afyonkarahisar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralanmıştı. Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk için memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhutilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yasin Çubuk’un cenazesi ilk olarak baba ocağına getirildi. Burada babası Lokman ve annesi Selma Çubuk ile dedesi Ali Osman Çubuk ve yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna gözyaşı döktü. Baba ocağında helalliğin alındığı sırada ise izdiham yaşandı.

Şehit Yasin Çubuk daha sonra köy meydanına getirilerek burada tören düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve 5 bine yakın vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un cenaze namazını Öğle Namazına müteakip Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Şehit Yasin Çubuk’un tabutunu ilk olarak silah arkadaşları omuzlarında taşırken daha sonra vatandaşlar tekbir ve ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde omuzlarına alarak köy mezarlığına kadar taşıdılar. Şehit Çubuk köy mezarlığında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.