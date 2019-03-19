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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 01:00 | Son Güncelleme

Çanakkale şehitleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bitmeyen Ağıt Çanakkale" programı ile anıldı - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Erol Parlak'ın ve anlatıcı metin yazarlığını Prof. İskender Pala'nın üstlendiği programda izleyiciler, Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı

Çanakkale şehitleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bitmeyen Ağıt Çanakkale" programı ile anıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Erol Parlak'ın ve anlatıcı metin yazarlığını Prof. Dr. İskender Pala'nın üstlendiği "Bitmeyen Ağıt Çanakkale" programı ile izleyiciler Çanakkale ruhunu yeniden yaşadı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, sanatçı ve akademisyen Prof. Erol Parlak tarafından şehitleri anmak ve zaman içinde çoğu kaybolmuş Çanakkale eserlerini gün yüzüne çıkartmak amacıyla üç yıllık araştırmalar sonucunda hazırlanan "Bitmeyen Ağıt Çanakkale" programında 13 eser, Şef İskender Ozan Toprak'ın yönetimindeki 35 kişilik orkestra ile Prof. Erol Parlak ve solistler Elif Buse Doğan, Fındık Buse Katılmış, Neşe Demir, Erhan Uslu, Servet Devran, Yeşim Köksal tarafından seslendirildi.

Programda Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenerek günümüze ulaşmış halk şiirleri ile Faruk Nafiz Çamlıbel, Ali Osman Atak, Fuat Fidan ve Prof. Erol Parlak'ın kişisel şiirleri üzerine Parlak tarafından bestelenmiş "Uyan Mehmet", "Çanakkale Destanı", "Çanakkale Derler Yeşil Söğütlü", "Nişanlı Ağıtı", "Ağlamasın Anam", "Çanakkale Nerede?", "Vazgeç Ölüm", "Hatça Ana Ağıtı" gibi 10 yeni eserin yanı sıra "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" ağıtı Elif Buse Doğan tarafından Arnavutça ve "Hüseyin Lavo" türküsü Servet Devran tarafından Kürtçe seslendirildi.

"Çanakkale Türküsü" ile duygu dolu anlar yaşanarak sona eren geceye, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve eşi, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve eşi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve oğlu ile ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün katıldı.

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