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Şekli, tadı her şeyi çok farklı! Sadece bir salkım 691 TL... Sosyal medyada muzu inceleyince viral olmayı başardı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 15:51
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TikToker Hoang Anh Panda sosyal medyada bir hayli popüler olan ve çoğu kişinin ilgisini çeken bir muz türünü inceledi. Filipinler menşeli muz türünün sadece 1 salkımı 500 bin Vietnam dongu (yaklaşık 691 TL) değerinde. Vietnamlı sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı.

Şekli, tadı her şeyi çok farklı! Sadece bir salkım 691 TL... Sosyal medyada muzu inceleyince viral olmayı başardı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnamlı sosyal medya fenomeni Hoang Anh Panda'un TikTok'tan incelediği Buddha Hand's Banana (Buda elinin muzu) adındaki muz türü diğer muz türlerinden farklı bir görüntüye sahip. Bir salkım muzun dışarıdan görüntüsü birbirine kenetlenmiş iki ele benziyor. Bir muz ağacının meyve vermesi yaklaşık 8-10 ay sürüyor. Bu yüzden oldukça değerli.

BIÇAKLA KESİP GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖSTERDİ

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İki el şeklindeki şekli nedeniyle benzersiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda Buda'nın el muzu, meyvelerin neredeyse birbirine yapışmış olması nedeniyle diğer muzlardan da farklı. Bir salkım muzu bıçakla keserseniz bal peteğine benzer. Hoang Anh Panda'nın incelemesine göre tat açısından bu muz diğerleriyle kıyaslandığında çok daha tatlı.

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Anahtar Kelimeler:
muz
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