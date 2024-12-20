Şekli, tadı her şeyi çok farklı! Sadece bir salkım 691 TL... Sosyal medyada muzu inceleyince viral olmayı başardı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnamlı sosyal medya fenomeni Hoang Anh Panda'un TikTok'tan incelediği Buddha Hand's Banana (Buda elinin muzu) adındaki muz türü diğer muz türlerinden farklı bir görüntüye sahip. Bir salkım muzun dışarıdan görüntüsü birbirine kenetlenmiş iki ele benziyor. Bir muz ağacının meyve vermesi yaklaşık 8-10 ay sürüyor. Bu yüzden oldukça değerli.

BIÇAKLA KESİP GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖSTERDİ

İki el şeklindeki şekli nedeniyle benzersiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda Buda'nın el muzu, meyvelerin neredeyse birbirine yapışmış olması nedeniyle diğer muzlardan da farklı. Bir salkım muzu bıçakla keserseniz bal peteğine benzer. Hoang Anh Panda'nın incelemesine göre tat açısından bu muz diğerleriyle kıyaslandığında çok daha tatlı.