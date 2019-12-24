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Adana'da can pazarı! Sel sularına kapılan çocuğun kurtarılma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Adana'da şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Öte yandan, kentteki şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri büyük zarar gördü.

Dün geceden buyana yağan ve okulların 1 gün tatil edilmesine neden olan şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir çocuk, yağışlar yüzünden yolda oluşan sel sularına kapıldı. Çocuğun yardım çığlıklarına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Suya kapılan 11 yaşındaki Sami adındaki çocuk vatandaşlardan kurtarıldı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Adana'da dün geceden bu yana süren şiddetli yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

"İNŞALLAH AFET OLMAZ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı yaptığı açıklamada, üreticinin perişan olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, geçen sene de aşırı yağış nedeniyle tarım arazilerinin sular altında kaldığını, bu nedenle de üreticinin zor günler geçirdiğini aktararak, “Dün gece saat 22.00’dan itibaren çok şiddetli yağış oldu. En çok yağış şu ana kadar Yüreğir ilçesinde kaydedildi. Bu yağışlar böyle devam ederse çiftçimiz zor durumda kalacak. İnşallah aynı sorunu yaşamayız. Yağış devam ederse ağaçtaki meyveler dökülecek. İnşallah afet olmaz” diye konuştu.

Mehmet Akın Doğan, asıl tahribatın sular çekildiğinde ortaya çıkacağını ifade ederek, “Tarlaların çoğu sular altında. Çiftçi şu an perişan. Asıl sorun yağmurdan sonra ortaya çıkacak. Bazı yerlere araçlar giremiyor. Yağmur durana kadar ürünler zarar görecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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