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Selçuk Ural, Hakan Ural sorusunu duyunca kendini tutamadı: İçim acıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.06.2024 07:38
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Daha önce oğlu Hakan Ural ile ilgili 'tek gecelik ilişkimin ürünü' sözleriyle tartışma yaratan Selçuk Ural, Enver Aysever'e konuk oldu. Aysever'in Hakan Ural sorusu üzerine Selçuk Ural yine kendini tutamadı.

Selçuk Ural, Hakan Ural sorusunu duyunca kendini tutamadı: İçim acıyor

Ünlü müzisyen Selçuk Ural'ın oğlu Hakan Ural ile arasındaki ilişki zaman zaman gündeme geliyor. Hakan Ural'ı kabul etmeyen Selçuk Ural nadir konuşuyor ama konuşunca da adından söz ettiriyor.

Daha önce oğlu hakkında "Arayamaz beni. Arayamaz beni, devlet erkanı da bizi barıştırmak istedi, benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim" diyen Selçuk Ural, Enver Aysever'e konuk oldu.

"ALLAH SONUNU HAYIR ETSİN"

Aysever Selçuk Ural'a "Selçuk Ural olarak Hakan Bey'in entelektüel olarak, kanaat önderi olarak, Türkiye'ye fikir verebilecek düzeyde ve eğitimde olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

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Selçuk Ural ise oğluyla ilgili bu soruya şu yanıtı verdi:

Dile düşen kıyafetini görünce dayanamadı! Dile düşen kıyafetini görünce dayanamadı!

"Düşünmüyorum zaten basındaki insanlar neler yazdığını okuyorsundur herhalde yani evet okurken içim acıyor. Çok kötü şeyler yazıyorlar Allah sonunu hayır etsin. O da bir gün büyüyünce bunların farkına varır."


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Selçuk Ural
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