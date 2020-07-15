Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi?

Usta tiyatrocu Selçuk Yöntem, önceki akşam 67’nci yaş gününü dostlarıyla kutladı. Cihangir’deki Sur Balık’ta kutlama yapan oyuncuya, Okan Bayülgen, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ gibi yakın arkadaşları eşlik etti.

Akşam saatlerinde mekana gelen oyuncu ekibi, gece yarısı mekandan ayrıldı. Yöntem, genç oyuncu Tuana Türkay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hakkındaki soruya kaçamak yanıt verdi. Doğum gününü kutlamak için samimi bir yazı yazan ve kalp emojisi koyan Türkay’ın paylaşımı, aşka yoruldu. Yöntem, “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın” dedi.