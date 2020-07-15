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Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Doğum gününü dün akşam yakın arkadaşlarıyla kutlayan Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay'ın paylaştığı mesajla ilgili konuştu. Yöntem "Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın" dedi.

Selçuk Yöntem'den Tuvana Türkay açıklaması! Sevgililer mi?

Usta tiyatrocu Selçuk Yöntem, önceki akşam 67’nci yaş gününü dostlarıyla kutladı. Cihangir’deki Sur Balık’ta kutlama yapan oyuncuya, Okan Bayülgen, Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ gibi yakın arkadaşları eşlik etti.

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Akşam saatlerinde mekana gelen oyuncu ekibi, gece yarısı mekandan ayrıldı. Yöntem, genç oyuncu Tuana Türkay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf hakkındaki soruya kaçamak yanıt verdi. Doğum gününü kutlamak için samimi bir yazı yazan ve kalp emojisi koyan Türkay’ın paylaşımı, aşka yoruldu. Yöntem, “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın” dedi.

Tuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımıTuvana Türkay ile Selçuk Yöntem sevgili mi oldu? Şaşırtan doğum günü paylaşımı
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