Selçuk Yöntem'i dolandırmıştı! 4 yıl hapis

Yasemin T., Selçuk Yöntem'den 'ev alacağım' diyerek 350 bin TL kapora aldı. Ancak bir türlü evin tapusunu alamayan ünlü oyuncu Yöntem de, Mart 2019'da Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, emlakçı Yasemin T. tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Yöntem, polise verdiği ifadesinde, T.'a Girne'de alınacak bir ev için 350 bin TL gönderdiğini ancak evin alınmadığını, paranın da kendisine iade edilmediğini belirtti.

Yöntem'in suç duyurusu üzerine emlakçı kadın Girne'de gözaltına alınmıştı. Yasemin T., tefecilere olan borcu nedeni ile parayı aldığını savunması yaptı.

Yasemin T.'ın yargılanmasına bugün de devam edildi. Girne'de mahkemeye çıkarılan T., dolandırıcılık suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. DHA

