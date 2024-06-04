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    4. Sele kapılıp ölüme sürüklenmeden önceki son anları... Birbirlerine sarıldılar: 'Onların yok oluşunu izledik'

    Sele kapılıp ölüme sürüklenmeden önceki son anları... Birbirlerine sarıldılar: 'Onların yok oluşunu izledik'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.06.2024 09:04
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    İtalya'da nehir kıyısında yürüyüş yapan 3 genç şiddetli yağmurun etkisiyle taşan nehir sularının oluşturduğu sele kapılarak hayatını kaybetti. Üç gencin selde ölüme sürüklenmeden önceki trajik son anları kameralara yansıdı.

    Sele kapılıp ölüme sürüklenmeden önceki son anları... Birbirlerine sarıldılar: 'Onların yok oluşunu izledik'

    MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın kuzeydoğusundaki Friuli'deki Udine yakınlarındaki Natisone Nehri kıyısındaki plajda üç genç yürüyüş yapmaya karar verdi. 20 yaşındaki Patrizia Cormos, 23 yaşındaki Bianca Doros ve 25 yaşındaki Bianca'nın erkek arkadaşı Cristian Molnar yürüyüş yaptıkları sırada taşan şiddetli suyun etkisiyle oluşan sele kapıldılar. Kurtarma ekibinin kaydettiği son görüntülerde üç gencin kendilerine doğru gelen sulara karşı birbirlerine sarılarak durdukları anlar yer aldı.

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    Üçlünün Slovenya sınırına yakın Premariacco Plajı'na gittiklerini söyleyen Patrizia'nın annesi İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, "Ona yorgun olduğu için gitmemesini söylemiştim. Ama o 'biraz takılıp birkaç fotoğraf çekeceğiz' dedi. Ben de izin verdim" ifadelerini kullandı.

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    Udine'deki il itfaiye şefi Giorgio Basile üçlüye bir arada kalmalarını söyleyerek onlara bir ip attıklarını dile getirerek, "Onlara ip attık ama gözümüzün önünde sel suları tarafından adeta yutuldular. Onların yok oluşunu izledik." diye konuştu.

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    sel İtalya
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